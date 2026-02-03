野生で生まれ育ったわんちゃんは、人間が近づくと警戒してしまうことが多いもの。元野犬のわんちゃん兄弟も、いつもなら家族たちが近づくと走り去っていくところですが…？家族たちと少しずつ心の距離が縮まっていることが分かるその光景に、たくさんの賞賛の声が寄せられることに。投稿には「距離感が縮まったのを実感できた瞬間って幸せですよね」「幸せそうなお顔してますね」とコメントが寄せられ、再生回数40万回を突破することとなりました。

【動画：警戒心が強く、触らせてくれない2匹の元野犬→ソファにいたので近づいた結果…『心を開いた瞬間』】

ソファでくつろいでいるくう君とかい君に近づいてみるお姉ちゃん

TikTokアカウント『野犬兄弟 くうかい』に投稿されたのは、元野犬のわんちゃん兄弟と家族の心の距離が縮まっていくのが感じられる瞬間。この日、お姉ちゃんはソファの上で元野良犬の子犬くう君とかい君がくつろいでいるところを見かけたそう。この頃のふたりは、まだ家族たちと心の距離があったそうで、お姉ちゃんが近くにいくとすぐにどこかへ行ってしまったのだとか。

しかし、お姉ちゃんはふたりと仲良くなるのを諦めず、スキンシップをとろうとそばに寄ってみることに。そしてお姉ちゃんがくう君とかい君の近くにやってきたところ…なんと、ふたりは逃げることなく、お姉ちゃんがそばにいることを許してくれたのだそう！

その光景からは、くう君とかい君がお姉ちゃんに少しずつ心を開いてくれていることがうかがえます。

ふたりにそっと手を伸ばすと…

この日はいつもとは違い、お姉ちゃんが近くに来ても逃げることのなかったくう君とかい君。そこでお姉ちゃんは、ふたりとさらに仲良くなるため、くつろいでいるふたりをそっと撫でてみることに。

さすがにこれには、立ち去ってしまうか…と思いきや。くう君とかい君は嫌な顔せずに受け入れてくれたそう！

かい君にいたっては、くう君の背中に顔を乗せ、お姉ちゃんに撫でられて気持ち良さそうな顔をしていたといいます。

そんなふたりの姿からは、着実に家族たちとの絆が結ばれていることが伝わってきます。

現在は歯磨きもできるようになったふたり

そうして少しずつ心の距離を縮めていった結果…なんと、くう君とかい君は歯磨きまでできるようになったのだとか！口にそっと手を添えても、怒ったりすることなく歯磨きをさせてくれるのだといいます。

そうしてじっくりと時間をかけて、本当の家族になっていくくう君とかい君と家族たちの姿には、温かな感想がいくつも寄せられることとなったのでした。

こちらの投稿には、「幸せそうで見ていて癒されます♡」「わんこたちの安心できる場所が見つかってほっこり♪」「ここから転がるようにデレていくんでしょうね」といった声が寄せられることに。

TikTokアカウント『野犬兄弟 くうかい』では、そんな元野犬のくう君とかい君、そして家族たちの温かな日々が綴られていますよ。

くう君、かい君、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「野犬兄弟 くうかい」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。