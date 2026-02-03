「レースアンバサダーアワード2024」グランプリの人気NO・1レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの水瀬琴音（28）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。

「実家に帰った日」と記し、「可愛くて楽ちんでこの冬鬼リピしてたお気に入りのニットカーディガンなの」と明かした。

膝上まで丈の長いグレーのニットカーディーガンにベージュのブーツをあわせ、スラリと伸びた生脚ショットを公開。「お姉ちゃんに褒められたシャツワンピ合わせ」とコーディネートを紹介した。

また、別の投稿では「行きたかったサウナ屋さんに向かったらたまたまメンテナンス日でお休み なので、近くのスパでサウナ入ってきたよ〜」と報告。「急遽だったからレンタル水着を借りたんだけど、茶色のスク水みたいなやつで 気づいたら『ピーナッツちゃん』って呼ばれてた笑」と、晴天の下、茶色いスクール水着風の水着姿でスパを満喫する曲線美際立つショットをアップした。

ファンやフォロワーからも「ピーナッツちゃん かわいい」「ピーナッツみたいに、ボン・キュッ・ボン」「最高に美しい」「魅力が溢れすぎ」「お肌スベスベでキレイ」「セク可愛い」「凄くお似合い」「大人のスク水は味わい深い」「コーデ素敵」「細い」「キラキラでBravo」「女神」などのコメントが寄せられている。

水瀬は東京・北区出身で、レースアンバサダーや格闘技のラウンドガールなどを務めている。自動車レースチーム「D'station Racing」所属で、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活動。特技は大食いで「元気な食いしん坊」とも自称する。「レース界の大食いクイーン」としてテレビ番組などにも出演し、フジテレビ系バラエティー「ウワサのお客さま」ではラーメン店を何件も食べ歩く“ラーメンハシゴクイーン”として紹介された。「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。「こちゃまる」の愛称で人気も絶大。25年6月には初のデジタル写真集「お腹いっぱいです！」を発売。SNSなどでは、プライベートや撮影時のファッション、食事シーンなども投稿している。身長163センチ。血液型B。