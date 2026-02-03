【図形クイズ】法則に気づけば一瞬で解ける！ 三角形は全部で何個あるでしょう
図形の中に隠れている三角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！
今回は、頂点から底辺に向かって線が引かれた三角形です。一見簡単そうですが、複数の区画を組み合わせた「中くらいの三角形」や「大きな三角形」を数え忘れないように注意してくださいね。
ヒント：底辺の「1区画分」だけでなく、隣り合う2つや3つを合わせた「合体三角形」を順番に数えていくのがコツです！
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
底辺の区画をいくつ組み合わせるか、サイズごとに整理して数えていきましょう。
・区画1つ分の三角形：4つ
・区画2つを合わせた三角形：3つ
・区画3つを合わせた三角形：2つ
・区画4つを合わせた三角形（全体）：1つ
これらをすべて合計すると、4 ＋ 3 ＋ 2 ＋ 1 ＝ 10個になります。
▼もっと簡単に解ける！ 算数のコツ
このような形の図形は、底辺の区画数を「n」とすると、次の公式で簡単に計算することができます。
n(n+1)/2
今回は区画が4つなので、 4(4+1) /2=10個と一瞬で導き出せます！
こうした法則を知っていると、さらに難しい問題にも応用できます。脳のトレーニングとともに、算数の面白さも感じられますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、頂点から底辺に向かって線が引かれた三角形です。一見簡単そうですが、複数の区画を組み合わせた「中くらいの三角形」や「大きな三角形」を数え忘れないように注意してくださいね。
問題：三角形は何個ある？図の中をじっくり見て、隠れている三角形の総数を数えてみましょう。
ヒント：底辺の「1区画分」だけでなく、隣り合う2つや3つを合わせた「合体三角形」を順番に数えていくのがコツです！
↓
↓
↓
↓
↓
正解：10個正解は「10個」でした。
▼解説
底辺の区画をいくつ組み合わせるか、サイズごとに整理して数えていきましょう。
・区画1つ分の三角形：4つ
・区画2つを合わせた三角形：3つ
・区画3つを合わせた三角形：2つ
・区画4つを合わせた三角形（全体）：1つ
これらをすべて合計すると、4 ＋ 3 ＋ 2 ＋ 1 ＝ 10個になります。
▼もっと簡単に解ける！ 算数のコツ
このような形の図形は、底辺の区画数を「n」とすると、次の公式で簡単に計算することができます。
n(n+1)/2
今回は区画が4つなので、 4(4+1) /2=10個と一瞬で導き出せます！
こうした法則を知っていると、さらに難しい問題にも応用できます。脳のトレーニングとともに、算数の面白さも感じられますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)