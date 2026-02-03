俳優の岡田義徳さんは2月2日、自身のInstagramを更新。美容クリニックに行った時のショットを披露しました。（サムネイル画像出典：岡田義徳さん公式Instagramより）

俳優の岡田義徳さんは2月2日、自身のInstagramを更新。格好いい写真を公開しました。

【写真】岡田義徳が美容クリニックへ！

「正人、紹介ありがとう」

岡田さんは「おじさんだって美容クリニックに行くんだぜ。シミとか、ムダ毛とか、点滴とか....そろそろ、気を遣い始める年頃なんだぜ」とつづり、1枚の画像を投稿。俳優の和田正人さんが自身のInstagramに投稿した写真と、同じ場所で同じポーズをしています。2人とも格好いいです。

また「正人、紹介ありがとう。気を遣います」とメッセージも添えており、仲の良さが伝わってきます。

「娘に嫌われない努力が必要なんだぜw」

実は1月28日に同じ文言を添え、写真を投稿していた和田さん。「何といっても…娘に嫌われない努力が必要なんだぜw」ともつづっており、ほほ笑ましいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)