「おじさんだって美容クリニックに行くんだぜ」岡田義徳、イケメンショット公開「シミとか、ムダ毛とか」
俳優の岡田義徳さんは2月2日、自身のInstagramを更新。格好いい写真を公開しました。
また「正人、紹介ありがとう。気を遣います」とメッセージも添えており、仲の良さが伝わってきます。
【写真】岡田義徳が美容クリニックへ！
「正人、紹介ありがとう」岡田さんは「おじさんだって美容クリニックに行くんだぜ。シミとか、ムダ毛とか、点滴とか....そろそろ、気を遣い始める年頃なんだぜ」とつづり、1枚の画像を投稿。俳優の和田正人さんが自身のInstagramに投稿した写真と、同じ場所で同じポーズをしています。2人とも格好いいです。
「娘に嫌われない努力が必要なんだぜw」実は1月28日に同じ文言を添え、写真を投稿していた和田さん。「何といっても…娘に嫌われない努力が必要なんだぜw」ともつづっており、ほほ笑ましいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)