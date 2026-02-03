星野凛、3ヵ月連続写真集の第2弾が解禁！知床で魅せる「夜の誘惑」

大人気YouTubeチャンネル『りんの田舎暮らし』星野凛、待望の水着グラビアを披露！その第２弾となるデジタル写真集『初雪の降る日に day2』発売

2月1日（日）、星野凛のデジタル写真集『初雪の降る日に day2』が、「週プレ グラジャパ！」および主要電子書店で発売された。彼女は北海道・知床での独り暮らしを発信する人気YouTubeチャンネル『りんの田舎暮らし』を運営。今回の撮影も、自身の拠点である北海道で行われた。

星野凛 © 東京祐／集英社

3ヵ月連続リリースの第2弾となる本作は、彼女の多面的な魅力を凝縮。湖畔で見せた緊張感漂う表情、プールで水着に身を包み童心に帰ったような笑顔、そして夜の室内で魅せる官能的な姿。ミステリアスな彼女の素顔を堪能できる一冊だ。

星野凛 © 東京祐／集英社 星野凛 © 東京祐／集英社

なお、「グラジャパ！限定版」には、本人による癒やしのオーディオコメンタリーを収録。ファン必聴の内容となっている。

星野凛 © 東京祐／集英社

【プロフィール】

星野凛

愛知県出身 身長=149cm

○大学卒業後、北海道に移住し、2020年12月にYouTubeチャンネル『りんの田舎暮らし』を開設。現在はチャンネル登録者数が50万人を突破するほどの人気に。専門学校の講師としても活動中。

