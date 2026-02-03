東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値183.49 高値184.28 安値183.14
185.27 ハイブレイク
184.78 抵抗2
184.13 抵抗1
183.64 ピボット
182.99 支持1
182.50 支持2
181.85 ローブレイク
ポンド円
終値212.66 高値212.73 安値211.30
214.59 ハイブレイク
213.66 抵抗2
213.16 抵抗1
212.23 ピボット
211.73 支持1
210.80 支持2
210.30 ローブレイク
スイス円
終値199.59 高値201.11 安値199.11
202.76 ハイブレイク
201.94 抵抗2
200.76 抵抗1
199.94 ピボット
198.76 支持1
197.94 支持2
196.76 ローブレイク
豪ドル円
終値108.12 高値108.37 安値106.86
110.22 ハイブレイク
109.29 抵抗2
108.71 抵抗1
107.78 ピボット
107.20 支持1
106.27 支持2
105.69 ローブレイク
NZドル円
終値93.36 高値93.64 安値92.65
94.77 ハイブレイク
94.21 抵抗2
93.78 抵抗1
93.22 ピボット
92.79 支持1
92.23 支持2
91.80 ローブレイク
カナダドル円
終値113.75 高値114.18 安値113.11
115.32 ハイブレイク
114.75 抵抗2
114.25 抵抗1
113.68 ピボット
113.18 支持1
112.61 支持2
112.11 ローブレイク
