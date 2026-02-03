東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6948 高値0.6975 安値0.6909
0.7045 ハイブレイク
0.7010 抵抗2
0.6979 抵抗1
0.6944 ピボット
0.6913 支持1
0.6878 支持2
0.6847 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5999 高値0.6034 安値0.5991
0.6068 ハイブレイク
0.6051 抵抗2
0.6025 抵抗1
0.6008 ピボット
0.5982 支持1
0.5965 支持2
0.5939 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3681 高値1.3703 安値1.3600
1.3826 ハイブレイク
1.3764 抵抗2
1.3723 抵抗1
1.3661 ピボット
1.3620 支持1
1.3558 支持2
1.3517 ローブレイク
