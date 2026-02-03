東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6948　高値0.6975　安値0.6909

0.7045　ハイブレイク
0.7010　抵抗2
0.6979　抵抗1
0.6944　ピボット
0.6913　支持1
0.6878　支持2
0.6847　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5999　高値0.6034　安値0.5991

0.6068　ハイブレイク
0.6051　抵抗2
0.6025　抵抗1
0.6008　ピボット
0.5982　支持1
0.5965　支持2
0.5939　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3681　高値1.3703　安値1.3600

1.3826　ハイブレイク
1.3764　抵抗2
1.3723　抵抗1
1.3661　ピボット
1.3620　支持1
1.3558　支持2
1.3517　ローブレイク