トランプ米大統領 パウエル氏に関する捜査は「最後まで」やり抜く



トランプ米大統領はパウエル氏に関する捜査は「最後まで」やり抜くと述べた。最後までやり遂げるべきだ、FRBは甚だしい無能か窃盗のどちらかだ。ウォーシュ氏の承認をティリス氏が退任するまで待つ用意があるとも述べた。



ティリス議員の退任予定日は2027年1月だ。



ウォーシュ氏は通常であれば5月中旬のパウエル議長の任期満了に合わせて就任するが、パウエル氏の捜査を巡る問題が解決しないかぎり承認されそうもない。



上院銀行委員会の主要共和党議員トム・ティリス議員はパウエル氏に対する捜査が続く限り指名を支持しないと再度表明。たとえウォーシュ氏が優秀な人物であろうとパウエル氏に対する捜査はでっちあげだ。

