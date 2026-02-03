ガザ地区とエジプトの境界にあたる検問所が再開したことを受け、故郷に戻ることを希望する住民がANNの取材に応じ、「息子を抱きしめたい」と思いを語りました。

【映像】エジプトに避難しているシェファ・サレムさんの様子

エジプトに避難シェファ・サレムさん（43）「検問所が再開してガザの様子はどう？」

ガザ地区に残るサレムさんの息子（19）「みんな幸せだよ、負傷した人が外に出られるようになるのは嬉しいことだ」

ガザ地区に残る息子とビデオ通話で検問所の再開を喜ぶのは、パレスチナ人のサレムさん（43）です。

戦闘が激しさを増す中、2024年4月に病気を治療するため娘と一緒にエジプトに避難してきました。20人以上の家族がイスラエル軍の攻撃で犠牲となり、自身も左腕を失いました。

ラファ検問所が再開され故郷でに戻る申請も済ませましたが、ガザ地区に入るには審査があるほか1日あたりの人数も限られているため、複雑な思いも抱えています。

シェファ・サレムさん（43）「1日あたり50人しか戻ることができないそうです。私の番が来るまで1年はかかる」「息子を抱きしめたいんです、亡くなった別の息子の墓にも行きたい」

サレムさんは「たとえテント生活でも、ガザに戻りたい」と訴えました。（ANNニュース）