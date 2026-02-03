カージナルスのブレンダン・ドノバン内野手（29）がマリナーズにトレード間近と2日（日本時間3日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」など複数の米メディアが報じた。

また、同サイトによると「レイズも含む3チームでのトレードの一環でカージナルスからドノバンを獲得する契約を進めている」と記し、三角トレードに発展する可能性が高くなった。マリナーズは球団有望株7位の若手投手らを放出する見通しという。

ドノバンは2018年のMLBドラフト8巡目（全体213位）で指名され、22年にメジャーデビュー。昨季は正二塁手として118試合に出場し、打率・287、10本塁打、50打点を記録し、球宴に初選出された。MLB通算は492試合で打率・287、40本塁打、202打点。

カージナルスはハイム・ブルーム球団編成本部長の下、チームの若返りを目指し、今オフはアレナドやコントレラス、グレイらベテランを放出している。

一方、マリナーズはMLB4年間で通算打率・282に加え、三振率13・5％と安定した打撃を評価しており、打者に不利とされる本拠Tモバイル・パークで「理想的なコンタクト・スペシャリストと言えるだろう」と同サイトは記した。