退職代行サービス「モームリ」の運営会社の社長とその妻が、弁護士法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことが分かりました。2人は報酬を得る目的で、退職交渉に関する仕事を違法に弁護士らに紹介した疑いがもたれています。

【写真を見る】【独自】退職代行「モームリ」運営会社社長（37）と妻（31）を逮捕 報酬目的で退職交渉に関する仕事を違法に弁護士らに紹介か 弁護士法違反の疑い 警視庁

捜査関係者によりますと、弁護士法違反の疑いで逮捕されたのは、退職代行サービス「モームリ」の運営会社「アルバトロス」社長・谷本慎二容疑者（37）と妻で従業員の谷本志織容疑者（31）です。

弁護士法では、弁護士以外の人が報酬を得る目的で法律事務の仕事をあっせんすることを禁止していますが、2人はおととし、報酬目的で退職交渉の法律事務を弁護士らに紹介した疑いがもたれています。

「モームリ」は、谷本容疑者が2022年に事業を開始し、依頼者に代わって企業の担当者に退職の意思を伝えるとともに有給休暇の日数や必要な書類を確認するなど、退職手続きを代行するサービスを提供しています。

若者を中心に利用者が増え、累計利用者数は4万人を超えていたということです。

「モームリ」をめぐっては、去年10月、警視庁が弁護士法違反の疑いがあるとして、▼当時東京・品川区にあった運営会社の本社や▼谷本容疑者の自宅、▼弁護士事務所など複数の関係先を家宅捜索し、関係者への事情聴取や押収した資料の分析など捜査が進められてきました。

警視庁は、「モームリ」側から紹介を受けた弁護士についても調べています。