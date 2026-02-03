今回は、学歴マウントをする義母が青ざめたエピソードを紹介します。

「お義母さんがK大卒ってホントかな」と怪しみ…

「義母はよく、私が大卒じゃないことを見下した発言をしてきて、すごく嫌です。義母自身はK大（難関有名大）卒らしいですが、『お義母さんがK大卒ってホントかな』と怪しんでいました。

そんなある日、私の親戚が大勢参加するパーティーに、義母を招待することにしました。私の親戚はK大卒の人が多いので、パーティーで義母が本当にK大卒か確かめるのに、ちょうどいい機会だと思ったからです。

そしてパーティー当日、『うちのお義母さんもK大卒ですよ？』と、K大卒の親戚たちに話したんです。義母は親戚たちに、大学に関して根掘り葉掘り聞かれ、青ざめていました。気まずそうにモゴモゴと答える義母を見て、『K大卒って嘘だな』と確信しました」（体験者：20代女性・美容師／回答時期：2024年11月）

▽ ちなみにこの女性は後日、親戚に「あなたのお義母さん、本当にK大卒かしら？」とも言われたそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。