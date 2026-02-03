２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ５１５ドル高 製造業景況感指数が市場予想上回る ２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ５１５ドル高 製造業景況感指数が市場予想上回る

２日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比５１５．１９ドル高の４万９４０７．６６ドルと反発した。この日発表された１月の米ＩＳＭ製造業景況感指数が好不況の分岐点となる５０を１年ぶりに上回り、５２．６と市場予想を上回った。前週末に急落していた金相場や銀相場が下落幅を縮小したことも投資家のリスク許容度の回復につながり、景気敏感株を中心に買いが入った。



キャタピラー＜CAT＞やビザ＜V＞が株価水準を切り上げ、ＩＢＭ＜IBM＞がしっかり。コーニング＜GLW＞やカーニバル＜CCL＞、デル・テクノロジーズ＜DELL＞が値を飛ばした。半面、シェブロン＜CVX＞やオラクル＜ORCL＞が冴えない展開となり、ウォルト・ディズニー＜DIS＞が急落した。



ナスダック総合株価指数は１３０．２９ポイント高の２万３５９２．１０と３日ぶりに反発した。アップル＜AAPL＞が値を上げ、インテル＜INTC＞やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞、マイクロン・テクノロジー＜MU＞が急伸。ウォルマート＜WMT＞が買われ、アクエスティブ・セラピューティクス＜AQST＞が高い。一方、エヌビディア＜NVDA＞やマイクロソフト＜MSFT＞、メタ・プラットフォームズ＜META＞が軟調。コインベース・グローバル＜COIN＞やマイクロストラテジー＜MSTR＞、ヴェラ・モビリティ＜VRRM＞が大幅安となった。



出所：MINKABU PRESS