２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６２．１４ドル（－３．０７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４６５２．６ドル（－９２．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７６７７．８セント（－１５１．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２７．７５セント（－１０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２５．７５セント（－２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６０．２５セント（－４．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０５．１４（－１４．９５）
出所：MINKABU PRESS
