・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６２．１４ドル（－３．０７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４６５２．６ドル（－９２．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７６７７．８セント（－１５１．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５２７．７５セント（－１０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２５．７５セント（－２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０６０．２５セント（－４．００セント）
・ＣＲＢ指数
　３０５．１４（－１４．９５）

出所：MINKABU PRESS