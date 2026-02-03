好きがバレバレ。男性が本命女性にしか言わない「セリフ」

好きな男性が自分のことをどう思っているのかを確かめる際は、男性が会話中にどんな発言をするかに注目するのがおすすめ。

そこで今回は、男性が本命女性にしか言わない「セリフ」を紹介します。

「あまり無理しないでね」


男性は常に好きな女性のことが気がかり。

そのため、女性の気分や体調などを気遣うセリフを口にするのは、ほぼ確実に本命サインでしょう。

また、男性は本命の女性のことになると些細な変化にもすぐ気付きますから、「頑張りすぎじゃないのか」「無理しすぎているのかも」などと感じてしまうのです。

「相談に乗ってもらえる？」


男性から「相談に乗ってもらえる？」と言われるのも本命サインの可能性が高いです。

なぜなら、心を許していて信頼していなければ、弱みを見せることにもなるので、女性に相談に乗ってもらおうとは男性はしないものだから。

それに相談するとなると女性と２人きりで深い会話をすることにもなるので、そんなシチュエーションを作ろうとしている可能性もあります。

「相性いいよね」


２人の相性が合うというニュアンスのセリフを男性が口にするのは、ほぼ確実に本命サイン。

わざわざ男性が好きでもない女性に相性が良いことを確認しるようなことはしないからです。

きっと「彼女も同じ気持ちであってほしい」という期待が込められているでしょう。

気になる男性が今回紹介したセリフを口にしてくるなら本気でこういた恋心を持たれている可能性はかなり高いと言えるので、ぜひ関係を前進させるチャンスとして活かしてくださいね。

