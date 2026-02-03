夕方になると脚が重い大人世代の“むくみ脚”をその日のうちに整える簡単エクササイズ…。
夕方になると脚が張って靴がきつく感じたり、だるさが抜けにくかったり。そんな“むくみ脚”を放置していると、血流や筋肉の働きが鈍り、脚のラインが崩れやすくなることもあります。そこで取り入れたいのが、体重をかけながらふくらはぎを効率よく刺激できる簡単エクササイズ【プランクカーフレイズ】。短時間でも筋肉をしっかり使えるため、脚の巡りUPを後押ししてくれます。
プランクカーフレイズ
（１）床に両手を着いて、両脚を引いて足裏を床につける
（２）２秒かけて足裏が床と垂直になるまでかかとを浮かせ、２秒かけて（１）の体勢に戻す
一定のスピードを保ちながら“１日あたり５回×３セットを目標”に繰り返し実践します。むくみは溜め込まず、その日のうちにリセットする意識が大切。数回でもふくらはぎを動かすことで、翌朝の軽さや脚のラインに違いを感じやすくなるはずなので、無理のない範囲で習慣化してみてください。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞
🌼脚のラインが軽くなる。１日３分【ひざ下のむくみ・もたつきを整える】簡単ストレッチ