【牡牛座】週間タロット占い《来週：2026年2月9日〜2月15日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年2月9日〜2月15日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年2月2日〜2月8日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面以外でのお節介はやめておきましょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
自分の目線はしっかりしています。その分周りの人達がダメな方向に進んでしまうことに対して、何とも言えない切なさがあるでしょう。仕事や公の場では他の人にどこまで口出しをして良いのか悩んでしまいそうです。どういう結果になっても、見守るだけの方が自分のためでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分の自由が効かず、相手に合わせて自分を変えないといけないでしょう。でもそれは、悪い事とは限らないようです。意欲を見せていくと良い状況も見えて来るでしょう。シングルの方は、生真面目に潔白を証明してくれる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がやましさの無い一途さを見せてくれます。
｜時期｜
2月12日 受け入れてしまう ／ 2日13日 頑張りすぎる
｜ラッキーアイテム｜
サスペンス映画
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞