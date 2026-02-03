約１ヶ月で無理なく痩せ体質へ。エイジングケア効果も期待できる「簡単ダイエット習慣」
30代を過ぎると代謝が落ちて太りやすくなるのは多くの女性の悩みですが、過酷な食事制限や長時間の運動は続かないもの。でも、正しい方法で続けられる習慣を作れば、１ヶ月ほどで無理なく痩せ体質をめざせるのです。そこで今回は、同時にエイジングケアにもなる一石二鳥の「簡単習慣」を紹介します。
食事の質にこだわる
ダイエットの成否を大きく左右するのが食事の質。でも、難しい計算や特別な食材は必要ありません。
また、食事の順番を工夫するだけでも効果的。サラダや野菜スープから食べ始めると、自然と食べる量をコントロールしやすくなります。また、制限することばかりに注力せず、週に１度は好きなものを楽しむ「ごほうびデー」を設けるのもおすすめです。
忙しい毎日でも運動を習慣化する
ダイエットを成功させるなら、続けられる運動習慣が欠かせません。
おすすめは「ながら筋トレ」と「早歩きウォーキング」の組み合わせ。テレビを見ながらのスクワット、料理中のつま先立ち、洗濯物を干しながらのカーフレイズ（かかとの上下運動）など、日常動作にちょっとした筋トレを取り入れましょう。
また、１日10分からでも構わないので、いつもより早歩きするウォーキングを習慣にしてみてください。朝の通勤時や買い物帰りなど週に３〜４回を目安に、自分のペースで無理なく続けることが大切です。
ストレスを溜めないことも鍵
見落としがちですが、ストレスはダイエットの大敵。ストレスが溜まると「コルチゾール」というホルモンが増えて、特に内臓脂肪が蓄積しやすくなってしまいます。
効果的なのは「じっくり入浴タイム」。38〜40度のぬるめのお湯に20分ほど浸かるだけで、体の緊張がほぐれ、質の良い睡眠にもつながりますまた、入浴中に深呼吸を10回繰り返すだけでもストレス軽減に効果的。さらにデトックス効果やリラックス効果の高いバスソルトを使用するのもおすすめです。
ダイエットは一時的な我慢ではなく、長く続けられる習慣づくりが大切。今回紹介した方法は、どれも無理なく日常に取り入れられるものなので、ぜひ参考にしてみてくださいね。