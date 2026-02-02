遊びじゃできない！男性が本命の女性だけにする「愛情表現」
好きな男性が自分のことを心から愛してくれているのかを確認したくなる瞬間って誰しもあるはず。
そんな時は、男性がどんな愛情表現をしてくれているかを振り返ってみましょう。
そこで今回は、男性が本命の女性だけにする「愛情表現」を紹介します。
いつでもあなたの話に耳を傾けてくれる
男性があなたの話にきちんと耳を傾けてくれるのは本命行動の１つ。
男性はどちらかと言うと女性の話を「取り止めのないもの」というイメージを持っているもので、好きでもない女性がダラダラとオチのない話をしようものなら、途中から聞き流すところがあるでしょう。
日増しに男性から連絡してくることが多くなる
男性からの連絡の頻度が日増しに高まっている印象があるなら本命行動と見て間違いありません。
本気で好きになったからこそ、常に繋がっていたいと思うようになるもので、男性としては女性に連絡すること自体が彼女への愛情表現なのでしょう。
どちらかと言うと、男性は女性に比べると連絡不精なところがあり、親友同士であっても小まめに連絡したりはしないもの。
そんな男性がマメに頻繁に連絡してくれるということ自体、本気度が日増しに上がってる証拠と言えます。
いずれも大抵の男性が本命の女性に必ず見せる行動なので、彼氏の行動と一致するなら安心して関係を育んでいきましょうね。
