寝たままで体の巡りを整える。１日１セット【軽い腰まわり＆お腹スッキリをめざす】簡単ポーズ
年齢とともに気になりやすい、腰まわりの重さや下腹のもたつき。運動が必要と分かっていても、ハードなトレーニングは続かない…という人は少なくないはず。そんな大人世代にこそ試してほしいのが、ヨガの簡単ポーズ【ヴァーターヤねじり】です。寝たままで体をやさしくひねることで、腹筋と体幹を刺激しながら巡りの改善にもアプローチできます。
ヴァーターヤねじり
（１）床に真っ直ぐに寝そべり、片方の脚のひざを両手で抱える
（３）抱えている方のひざと同じ側の腕を真横に開く
（４）息を吐きながらひざを逆方向にねじり、ゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする
終わったら反対側も行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには、ポーズをキープする際に「リラックスして肩全体を床に着けたまま行うこと」がポイント。体をねじった際に肩が浮かないように注意しましょう。腰まわりの印象は、少しのケアを続けるだけでも変わっていきます。１日１セットなら、忙しい日でも取り入れやすいはずなので、ぜひ内側から整える習慣を始めてみてください。＜ヨガ監修：TOMOMI（インストラクター歴３年）＞
