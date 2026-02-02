【牡羊座】週間タロット占い《来週：2026年2月9日〜2月15日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年2月9日〜2月15日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面ではおとなしくしています』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
周囲の人達に対して自分を押し付けないように、相手を受け入れて向き合っていくでしょう。スタイルなどを理解してあげます。仕事や公の場では小さなことからコツコツ進めていくように切り替えます。達成させたい目標などを公にしておくと将来に役立つようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
一旦静かにしていようとします。自分のアピールは控えて、相手の様子見をしたり状況が好転していくのを待ったりするため、気持ちが安定しないでしょう。シングルの方は、悩むのが癖な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が相手がいつも一緒にいることで安心を得たい時です。
｜時期｜
2月13日 沢山悩む ／ 2月15日 イライラしてしまう
｜ラッキーアイテム｜
ショッピングモール
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞