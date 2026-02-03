映画『えんとつ町のプペル』前作＆最新作の見どころ満載な特番映像＆場面写真解禁
『映画 えんとつ町のプペル』の続編『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』（3月27日公開）より、前作の振り返り＆本作の見どころを満載した特番映像と、場面写真が解禁された。
【動画】人気キャラも続々！ 『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』 完全ガイド！ミニ特番
2020年に大ヒットを記録し、日本アカデミー賞ほか、海外30以上の映画祭を魅了し、国内動員196万人の大ヒットを記録したオリジナルアニメーション『映画 えんとつ町のプペル』の最新作。
主人公・ルビッチ役には、過酷なオーディションの中、満場一致で選ばれた永瀬ゆずな。プペル役は前作から続投の窪田正孝。ルビッチの相棒となる異世界ネコ・モフ役にMEGUMI、人に化けた植物・ナギ役に小芝風花、100年間約束を信じて待ち続ける時計師・ガス役に吉原光夫、千年砦を取り仕切るホーラ役に土屋アンナ。そのほか、山寺宏一、藤森慎吾、伊藤沙莉、東野幸治、錦鯉、森久保祥太郎と、豪華ヴォイスキャストが集結。物語に新たな息吹を吹き込み、再びハロウィンに奇跡を起こす。
第76回ベルリン国際映画祭への正式ノミネートが決定し、世界を舞台に新たな一歩を踏み出した本作。この度、本編映像を多数使用し、本作のあらすじから見どころまでを一気に予習できる約6分の特番映像が解禁された。
映像は、厚い煙に覆われたえんとつ町で、ただ一人“星”の存在を信じ続けていたルビッチが、ゴミから生まれたゴミ人間・プペルと出会い、友情を超えた絆によって奇跡の夜空を取り戻す、前作の振り返りからスタート。
そして、その奇跡の夜から1年後。突如姿を消したプペルの帰りを待ち続けながらも、信じることを諦め、前へ進もうとするルビッチ。ある日、プペルとの思い出が詰まったブレスレットを持ち出したネズミに導かれ、全ての時を支配する異世界「千年砦」へ迷い込む。そこで出会った新たな相棒のモフとともに、時をめぐる壮大な冒険を繰り広げていく。
物語とあわせて要注目なのが、独創的で個性あふれるキャラクターたち。主人公ルビッチやプペルをはじめ、ルビッチの新たな相棒となる異世界ネコのモフ、人に化けた植物・ナギ、100年間約束を信じて待ち続ける時計師・ガス、千年砦を取り仕切るホーラなど、物語の鍵を握るキャラクターが続々登場。アフレコ映像とともに、豪華キャスト陣が命を吹き込む新旧キャラクターが一挙に紹介されている。
映像にはさらに、すでに発表済みの新ヴォイスキャスト陣が演じるキャラクターの詳細も収録。山寺宏一が一人二役で演じる、千年砦のはずれの孤島で暮らす元時計師で今は発明家の双子・コメット＆ウィニー。東野幸治演じる遥か遠くの音まで聞こえる大きな耳を持つ生き物・大耳。錦鯉・渡辺隆演じる威嚇的だが可愛いものが大好きな港番。錦鯉・長谷川雅紀が一人二役で演じる、テンポが遅すぎて何を言っているのかわからない大ナメクジと、11時59分で時計が止まってしまった千年砦で正確な時間がわからず「たぶん7時！」と適当な時報を拡声器で叫ぶ目覚まし屋。
そして森久保祥太郎演じる、幼い頃にナギと暮らしており100年前の約束のヒントを握るマルなど、千年砦ならではのユニークなキャラクターたちが物語に新たな息吹を吹き込む。また、前作でもおなじみの藤森慎吾が演じるおしゃべり鉱山泥棒・スコップ、伊藤沙莉演じるルビッチの友達・アントニオなど、人気キャラクターも登場。
幻想的な歌声で物語を彩るロザリーナによる主題歌も、本作で引き続き起用。一足先にルビッチの新たな冒険が体験できる同特番をみて、物語の世界観と仲間たちの魅力を存分に味わいながら公開を待ちたい。
場面写真は、ルビッチが、千年砦でホーラから告げられた自身の役割を全うすべく奮闘する躍動感あふれる姿や、戻ってこないプペルの手を握り切なげな表情を浮かべている場面のほか、千年砦で出会う、人に化けた植物・ナギと、100年間約束を信じて待ち続ける時計師・ガスの、仲睦まじい様子が映し出されたシーンも。コロコロと変わるルビッチの表情が愛おしく目が離せない、バリエーション豊富なカットがそろっている。
『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』は、3月27日全国公開。
