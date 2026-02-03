【リビーニョ（イタリア）２日＝宮下京香】６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スノーボード・ビッグエア（ＢＡ）のトレーニングが本番会場のリビーニョ・スノーパークで行われた。

日本勢のいずれも初出場の男子は２３年世界選手権覇者・長谷川帝勝（たいが、ＴＯＫＩＯインカラミ）、昨年大会王者・木俣椋真（ヤマゼン）らが気温氷点下７度前後、雪が舞う中で回転技を繰り出して調整した。５日（日本時間６日）の予選、７日（同８日）の決勝はともに午後７時半開始予定。同じナイターの時間帯の午後８時過ぎから約２時間、会場音楽も流しながら滑り通した。

ＢＡ男子は、昨年に横６回転半技を決めた荻原大翔（ＴＯＫＩＯインカラミ）、木村葵来（ムラサキスポーツ）を含む実力を備える４人が出場。同種目の日本勢初のメダルをつかみ、世界トップ選手が多い日本スノーボードの最初の種目として躍進の口火を切る。

女子は、３大会連続出場の世界選手権銀メダル・岩渕麗楽（バートン）、初出場の１９歳・深田茉莉（ヤマゼン）らが、男子の前の時間帯で調整した。女子も世界選手権金メダルの村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）、同４位で五輪初出場の鈴木萌々（キララクエスト）ら強豪ぞろい。女子予選は８日（日本時間９日）、決勝は９日（同１０日）に行われる。