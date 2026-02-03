女優・横山めぐみが2日、自身のインスタグラムを更新。髪形をチェンジしたショットをアップし、反響を呼んでいる。



【写真】ポニテで雰囲気がらり パンツスタイルで凜とした姿

「久しぶりに ポニーテールにしてみた マフラーとも バランスいいみたい」と書き出した横山。投稿された写真は深めのV字トップスにパンツ、ブーツを合わせたコーデで、手にはマフラーをかけている。さらにマフラーを巻いて、品のあるたたずまいの姿も載せた。



1月27日には胸元あたりまで髪が伸びた姿で街角に立つ姿を公開しており、かなりのイメージチェンジ。雰囲気ががらりと変わった姿に、フォロワーからは「ポニーテールお似合いだと思います」「ブルーグリーンとてもお似合いです」「いつも素敵です」「洋服のコーデがぴったりマッチしてますね」と称賛の声。



さらに「今宵は満月ですよ 2月の満月を スノームーンと呼ぶんですって」とつづった横山。2日は満月で、これには「また一つ賢くなりました」とのコメントも寄せられていた。



横山は1987年にフジテレビ系ドラマ「北の国から '87 初恋」のヒロインに抜擢されデビュー。ドラマ、CM、舞台など幅広く活躍している。



（よろず～ニュース編集部）