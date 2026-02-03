米国が、中国依存度の高い重要鉱物の供給網の再編に着手する。ドナルド・トランプ大統領は120億ドル（約1兆8700億円）規模の戦略備蓄事業を推進する予定だと、ブルームバーグ通信が2日（現地時間）、匿名の複数の政府高官の話として報じた。

同通信によると「プロジェクト・ボルト（Project Vault）」と名付けられたこの事業は、民間資本16億7000万ドルと米輸出入銀行（Ex-Im Bank）の100億ドル、15年満期融資を組み合わせ、ガリウム・コバルト・希土類など産業に不可欠な鉱物を確保・貯蔵することが柱だ。

この事業は原油備蓄制度に似ているが、対象はiPhone、電気自動車のバッテリー、航空機エンジンに使われる鉱物だ。ゼネラルモーターズ（GM）・ボーイング・グーグル・GEベルノバ・コーニングなど10社余りのグローバル企業が参加し、ハートリー・パートナーズ、トラクシス、メルクーリアなどの原材料トレーディング企業が調達を担う。米輸出入銀行理事会は過去最大規模の融資承認を控えているとされる。

今回の措置は、中国が昨年から希土類・アンチモン・タングステンなど一部重要鉱物の輸出統制を段階的に強化したことにより、米製造業が供給混乱と価格変動にさらされたことへの対応だ。同通信は「企業が自ら備蓄負担を負うことなく、原材料価格の急激な変動リスクを減らせるよう設計された」と指摘した。実際、ニッケルはロシアのウクライナ侵攻直後に急騰し、企業財務に大きな負担を与えた経緯がある。

参加企業はあらかじめ定めた価格で将来の購入を約束し、プロジェクトはこれを基に鉱物を備蓄・管理する。平時は在庫を維持しつつ、大規模な供給障害が発生した場合には全量を放出できる。トランプ大統領は同日、GMのメアリー・バーラ最高経営責任者（CEO）と、カナダの鉱山企業アイバンホー・マインズ創業者ロバート・フリードランド会長とも会談する予定だと同通信は伝えた。