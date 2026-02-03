「広島春季キャンプ」（２日、日南）

広島・新井貴浩監督が、８８スイング中９本の柵越えをマークした２年目・佐々木泰内野手のフリー打撃に手応えを口にした。以下、主な一問一答。

◇ ◇

−フリー打撃で佐々木の振り抜くスイングが目立っていた。

「オフにしっかりやっているのが見えるよね。振る力がついている」

−速いマシンに対しても力強い。

「それもしっかりと速いマシンに対して引っ張れているから。自分の形でしっかり強く、強く振り切れることができている。いいね」

−オフは筋トレをずっとやっていたらしい。成果を感じるか。

「なんか体もね、体重は１キロだけ（増えた）と聞いたけど、体も大きくなっているように見えるし。楽しみです」

−佐々木に今年期待することは。

「去年、やっぱりいいもの見せてくれたので。今年はさらに飛躍してほしいし、飛躍の年にしてほしい。こっちもそういう期待を持っています」

−モンテロの打撃練習を見て。

「去年、彼が帰国する前に話して、『これをオフも練習しておいてね』と言っておいたことをしっかりやってきているな、しっかり練習してきたなと見えます」