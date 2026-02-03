ハナマルキ コーポレートサイトを10年ぶりに全面刷新

ハナマルキは10年ぶりにコーポレートサイトを全面刷新した。新しいサイトでは、「未来の伝統をつくる」をコンセプトに、次の100年を見据えた同社のコーポレートメッセージを表現する。新しいコーポレートブランドムービーも同時公開した。

同社はこの10年、みそメーカーからグローバルな発酵調味料メーカーへと進化した。そのアイデンティティーをより直感的に伝えるプラットフォームが必要と判断。新しいコーポレートメッセージの発信拠点として、コーポレートサイトを全面刷新した。

新しいコンテンツ「イノベーションのひみつ」では、ハナマルキを代表する3つの商品である「液体塩こうじ」「追いこうじみそ」「すぐ旨カップみそ汁」の開発秘話を紹介。技術力に加え、社員の魅力も伝える。新しいブランドムービーでは、経営理念である「素材とモノ作りを大切にしていく」を伝達。伊那の自然や製造現場の空気感、現場のリアルな声を組み合わせて等身大の同社の土壌を見せる。みそや大豆をモチーフにしたキャラクターが3DCGで登場。伝統を大切にしながらも新しいことに挑戦していくポップな姿勢を表現した。