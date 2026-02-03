鹿児島県らしさを感じる「鹿児島県のお土産」ランキング！ 2位「薩摩芋タルト」を抑えた1位は？【2026年調査】
澄んだ空気の中で楽しむ冬の観光を楽しんだ後は、旅の余韻を自宅まで持ち帰りたくなるものです。数ある名産品の中から、地元の人々にも愛され続けている定番 of 定番のギフトをピックアップしてご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、鹿児島県らしさを感じる「鹿児島県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「鹿児島といえばさつまいものイメージがあるので」（40代女性／東京都）、「鹿児島の名産さつま芋を使ったお菓子で、食べた瞬間に鹿児島の味が分かるので、鹿児島県らしさを感じるからです」（60代女性／愛知県）、「貰ったことがあり美味しかった。芋のイメージが強い」（30代女性／青森県）といった声が集まりました。
回答者からは「鹿児島といえばさつま揚げは外せない」（40代女性／北海道）、「魚のすり身を揚げた練り物で、さつまいも文化に加え、海産物を活かした郷土食なので、鹿児島県らしさを感じるからです」（60代男性／愛知県）、「鹿児島といえばさつま揚げでお土産でもらったら嬉しいから」（50代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：薩摩芋タルト（山福製菓）／52票2位は「薩摩芋タルト」でした。鹿児島の名産品である「さつまいも」をぜいたくに使用したスイーツです。豊かな自然で育った芋の優しい甘みと、しっとりとしたタルト生地のバランスが絶妙。鹿児島の広大な畑をイメージさせる素材本来の味わいは、幅広い世代から喜ばれる定番の逸品です。
1位：さつま揚げ（揚立屋）／55票1位は「さつま揚げ」が選ばれました。鹿児島といえば外せない、郷土の誇りを感じるソウルフードです。魚のうまみが凝縮された風味は格別で、おやつとしてもお酒の肴としても愛されています。職人の技が光る伝統の味は、まさに鹿児島を象徴するお土産といえるでしょう。
