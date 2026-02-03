内田恭子、次男との密着ツーショット公開！ 「大きな息子ちゃんがおられるのですね‥」「可愛い親子」
フリーアナウンサーの内田恭子さんは1月31日、自身のInstagramを更新。次男と密着したツーショットを公開しました。
【写真】身を寄せ合う内田恭子＆次男
コメントでは「とっても素敵ですね」「大きな息子ちゃんがおられるのですね‥可愛い親子」「まだまだ甘えん坊さんのボーイズ君２ ウッチー様とデートが出来るなんて幸せ者 彼女が出来ても負けないで下さいね」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】身を寄せ合う内田恭子＆次男
「とっても素敵ですね」内田さんは「久しぶりに部活のない週末。にも関わらず、友達とラグビーをしに行ってしまった次男。帰ってきたところをようやく捕まえて、お散歩がてらのコーヒー。寒くて鼻赤いね、私！」とつづり、1枚の写真を投稿。次男と身を寄せたツーショットです。親子の良好な関係性が伝わってきて、ほほ笑ましいです。
「家族と過ごす時間が何よりも好き」2025年12月28日にも「すっかり年末モードを楽しんでます。家族と過ごす時間が何よりも好き」と、息子とのツーショットを披露していた内田さん。こちらに写っているのも次男と思われます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)