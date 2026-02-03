女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は3日、第87話が放送され、“ラシャメン騒動”が広がる様子が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第87話は、松野トキ（郄石あかり）は噂話に落ち込む。松野司之介（岡部たかし）松野フミ（池脇千鶴）が心配も、司之介は顔にケガを負っていた。玄関の外から物音が聞こえる。レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）とトキが様子を見に行き…という展開。

そこには「トキ ラシャメン」と書かれたうちわが捨てられていた。司之介は牛乳配達中、根も葉もないことを言う相撲取りとケンカ。錦織友一（吉沢亮）も心配し、駆けつけた。

そこへ梶谷吾郎（岩崎う大）が現れる。

司之介「おまえノコノコと、この野郎」

梶谷「すいません…わしもそげなつもりなかったんですが、勝手に火がついてしまって…」

司之介「おトキはラシャメンではないぞ！明日の新聞に書け、今すぐ書け！」

梶谷「でも、それはちょっと藪蛇じゃ」「だども落ち着いて」「なら1つ確認させてごしなさい。おトキさんは本当に、本当にラシャメンではないんですよね」

ヘブン「ふざけるな！（梶谷を庭に投げ飛ばし）許せない！デテイケ！」

トキとフミは変装をして買い物へ。しかし、しじみは売ってもらえず。帰り道、誰かに石を投げられ、トキは額から血を流した。

帰宅したヘブンはトキが頭にケガを負ったことを知り、激高。思わず木刀を手にし、玄関を飛び出した。ブードゥー人形が捨てられている。トキは「やめてごしなさい！私は大丈夫ですけん！」と必死に制止した。

SNS上には「目を背けたくなる展開」「今日つらすぎる（号泣）」「なんて心ない…もうジゴク」「おトキさんを必死で守ろうとするヘブンさんの姿に、朝から涙」「石に名前は書かれていない。痛みだけが傷だけが、トキの額に家族の心に刻まれる…」「あんなに松江を愛していたヘブン先生が、松江を憎んでしまう」「集団心理の怖さは今も昔も変わらない。勝手に褒めて勝手に貶す人々。錦織さんの友情と車夫さんの誠実さが救い。にしても梶谷め！」などの声が続出。視聴者の涙も誘った。

収まる気配のない“ラシャメン騒動”の行方は果たして。