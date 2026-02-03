【米国株式市場】ニューヨーク市場

NYダウ： 49,407.66 △515.19 （2/2）

NASDAQ： 23,592.11 △130.29 （2/2）

1.概況

米国市場は主要3指数が揃って反発となりました。2026年1月の米ISM製造業景気指数が堅調な内容であったことが好感され、景気敏感株や消費関連の銘柄が買われました。



ダウ平均は小幅安で取引を開始しましたが、早々に上昇に転じました。一貫して上げ幅を拡大する展開となり、中ごろには500ドル程高い49,400ドル付近で一進一退に推移したダウ平均は最終的に515ドル高の49,407ドルで反発となりました。





2.経済指標等

ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は130ポイント高の23,592ポイントで3営業日ぶりに反発、S＆P500株価指数は37ポイント高の6,976ポイントで4営業日ぶりに反発となりました。

2026年1月の米ISM製造業景気指数は52.6と市場予想（48.3）を上回りました。節目の50を上回る内容で、新規受注の増加などが寄与しました。

3.業種別動向

S＆P500の業種別株価指数では、全11業種のうち8業種が上昇しました。生活必需品が1.6%高でセクターの上昇率トップとなりました。資本財・サービスが1.3％高で続き、金融が1.0％高となりました。一方で原油安からエネルギーが2.0％安と大きく下げたほか、公益事業が1.5％安、不動産が1.1％安と、下落した3業種はすべて1％以上の下落となりました。

4.個別銘柄動向

ダウ平均構成銘柄は30銘柄中23銘柄が上昇しました。キャタピラー［CAT］が5.1％高で構成銘柄中の上昇率トップとなりました。ウォルマート［WMT］とアップル［AAPL］が4.1％高、ビザ［V］が3.7％高となりました。一方で朝方に決算を発表したウォルト・ディズニー［DIS］は、第1四半期の売上高が市場予想を上回るも、株価は軟調に推移し7.4％安となりました。エヌビディア［NVDA］も2.9％安となり、シェブロン［CVX］とマイクロソフト［MSFT］も1.6％安となりました。



ダウ平均構成銘柄以外では、週末にかけてビットコインが大きく下落したことを受け、仮想通貨関連銘柄の下落が目立ちました。ストラテジー［MSTR］は6.7％安となったほか、コインベース・グローバル［COIN］が3.5％安となりました。また取引終了後に市場予想を上回る決算を発表したパランティア・テクノロジーズ［PLTR］は時間外取引で8％ほど上昇する場面が見られました。

5.為替・金利等

長期金利は、前日比0.05％高い4.28％となりました。3日朝のドル円は155円台半ばで推移しています。

VIEW POINT: 今日の視点

米国市場は景気の底堅さを示す経済指標が買い材料となり、主要3指数が揃って上昇しました。これを受けて、本日の日本市場は買いが優勢でのスタートが見込まれます。また、朝方のドル円も155円台半ばと再び円安基調で推移しており、この点も輸出関連銘柄の買い材料となりそうです。日中には双日（2768）やデンソー（6902）などの決算発表が予定されています。

（マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 山口 慧太）

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部