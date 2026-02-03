51歳・いしだ壱成、ヘアカットで爽やか短髪披露「カッコイイです」「日に日に若返りよる」
俳優のいしだ壱成（51）が2日、自身のインスタグラムを更新。ヘアカットを報告した。
【写真】「カッコイイです」ヘアカットした爽やかスタイルを披露したいしだ壱成
いしだは「サッパリしました 小美濃さん、いつもありがとうございます #ロロニモック #花小金井」とのコメントとともに、爽やかな黒髪短髪ヘアでポーズをする1枚をアップ。
この投稿にファンからは「日に日に若返りよる」「カッコイイです」「さらさらヘア〜爽やかで壱成さんらしくてますますお若くカッコ良すぎます」「いっせいさん、とってもお若くてカッコいいです」「素敵です」などの声が寄せられている。
