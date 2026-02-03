¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤¨¤Ã!?¥È¥¤ÎÆ¬¤ËÀÐ¤¬¡Ä¾×·â²ó¤Ë¡Ö»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ä¤é¤¤²ó¡×¡Ö¸½Âå¤òÈ¿±Ç¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè87ÏÃ¤¬3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢Ä®¤Ç¤Î¤¦¤ï¤µÏÃ¤ËÍî¤Á¹þ¤à¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£¿´ÇÛ¤¹¤ë»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤ä¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤¬À¼¤ò¤«¤±¤ë¤¬¡¢»ÊÇ·²ð¤Ï´é¤Ë¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥¤Î»ØÅ¦¤ò¤Ï¤°¤é¤«¤¹»ÊÇ·²ð¤È¥Õ¥ß¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¡£¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢¸¼´Ø¤Î³°¤«¤éÊª²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡£ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤È¥È¥¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¾×·â¤Î¥â¥Î¤òÌÜ¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥È¥¤òÈðëîÃæ½ý¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÄ®¤Ç¤Ï¥È¥¤ËÎä¤¿¤¤»ëÀþ¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¥È¥¤ËÀÐ¤¬¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¥È¥¤ÏÆ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤¹¡£²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢ÅÜ¤ê¤Î·ÁÁê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¤â¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¶Ã¤¤Î²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÄÀð¡Ä¥é¥·¥ã¥á¥ó¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡¡¹ó¤¤¡Ä¡×¡Ö¤Ò¤É¤¤¡×¡Ö¤¢¤¢¿ë¤Ë¾¾Ìî²È¤Î¼«Âð¤Þ¤Ç¥¢¥ó¥Á¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ÎÅê¤²¹þ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡Ä¡×¡Ö¸½Âå¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡×¡Ö¥±¥ó¥«¤·¤¿¤Î¤«¡ÄÁêËÐ¼è¤êÁê¼ê¤Ë¡×¡Ö¶Ó¿¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤ä¤Ê¡×¡ÖÎÉ¤¯Íè¤ì¤ë¤Ê¤³¤¤¤Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¾¾¹¾¤ò½Ð¤Æ·§ËÜ¤Ë¹Ô¤¯¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö³áÃ«¡ª¡ª¥à¥«¤Ä¤¯¡ª¡ª¡×¡Ö¤¹¤²¤§¥·¡¼¥ó¤À¡Ä¡×¡Ö¤½¤Î¸À¤¤Áð¤è¡Ä³áÃ«¤½¤é¤¢¤«¤ó¤ï¡£¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤ËÅê¤²¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤ï¡×¡ÖÉã¡¢¥Ø¥Ö¥óÅÜ¤ë¡×¡Ö±Ê¸«¤µ¤ó¡ª¡ª¶á¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö³áÃ«¤ÎÆ±Î½¡©¡©Áý¤¨¤È¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¤â¤¦¾¾¹¾¤Ë¤ª¤ì¤ó¤Ê¡×¡Ö¤¨¡¢Çä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÀÐÅê¤²¤¿¡×¡Ö¤Ò¤É¤¤¡ª¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö²ÐÍËÆü¤«¤é¿É¤¹¤®¤ë¤è¤³¤ó¤Ê¤ó¡×¡Ö¹æµã¡×¡ÖÌÀ¼£»þÂå¤âº£¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¡´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬²¿¸Î¤«ÅÜ¤Ã¤ÆÀÐ¤òÅê¤²¤Ä¤±¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÉ½¸½¤È¤¤¿¤é¤â¤¦¡Ä±é½Ð¤È±éµ»ÎÏ¤Î¾¡Íø¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤½ÐÍè¤Î¥É¥é¥Þ¤À¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¡¢µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿½÷¤ÎÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Îµã¤¯¡×¡Ö¥Ö¡¼¥É¥¥¡¼¿Í·Á¤Þ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤é¥À¥á¤À¤è¤Í¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤¬¡×¡ÖÄ«¥É¥é¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¿É¤¤¤ó¤À¤Ã¤±¡Ä¡©¡×¡Ö»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ä¤é¤¤²ó¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£