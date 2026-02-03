日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3604（+69.0　+1.95%）
ホンダ　1594（+32.5　+2.08%）
三菱ＵＦＪ　2838（+94　+3.43%）
みずほＦＧ　6878（+318　+4.85%）
三井住友ＦＧ　5472（+186　+3.52%）
東京海上　5890（+135　+2.35%）
ＮＴＴ　157（+0.8　+0.51%）
ＫＤＤＩ　2680（+16.5　+0.62%）
ソフトバンク　211（+0.1　+0.05%）
伊藤忠　2017（+36　+1.82%）
三菱商　4153（+72　+1.76%）
三井物　5080（+128　+2.58%）
武田　5443（+101　+1.89%）
第一三共　2961（+44.5　+1.53%）
信越化　5213（+86　+1.68%）
日立　5499（+210　+3.97%）
ソニーＧ　3442（+33　+0.97%）
三菱電　4904（+93　+1.93%）
ダイキン　19203（+203　+1.07%）
三菱重　4610（+105　+2.33%）
村田製　3078（-7　-0.23%）
東エレク　41587（+1927　+4.86%）
ＨＯＹＡ　26181（+366　+1.42%）
ＪＴ　5748（+54　+0.95%）
セブン＆アイ　2247（+17.5　+0.78%）
ファストリ　61281（+1111　+1.85%）
リクルート　8403（+145　+1.76%）
任天堂　10121（+222　+2.24%）
ソフトバンクＧ　4227（+137　+3.35%）
キーエンス（普通株）　57034（+1244　+2.23%）