日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3604（+69.0 +1.95%）
ホンダ 1594（+32.5 +2.08%）
三菱ＵＦＪ 2838（+94 +3.43%）
みずほＦＧ 6878（+318 +4.85%）
三井住友ＦＧ 5472（+186 +3.52%）
東京海上 5890（+135 +2.35%）
ＮＴＴ 157（+0.8 +0.51%）
ＫＤＤＩ 2680（+16.5 +0.62%）
ソフトバンク 211（+0.1 +0.05%）
伊藤忠 2017（+36 +1.82%）
三菱商 4153（+72 +1.76%）
三井物 5080（+128 +2.58%）
武田 5443（+101 +1.89%）
第一三共 2961（+44.5 +1.53%）
信越化 5213（+86 +1.68%）
日立 5499（+210 +3.97%）
ソニーＧ 3442（+33 +0.97%）
三菱電 4904（+93 +1.93%）
ダイキン 19203（+203 +1.07%）
三菱重 4610（+105 +2.33%）
村田製 3078（-7 -0.23%）
東エレク 41587（+1927 +4.86%）
ＨＯＹＡ 26181（+366 +1.42%）
ＪＴ 5748（+54 +0.95%）
セブン＆アイ 2247（+17.5 +0.78%）
ファストリ 61281（+1111 +1.85%）
リクルート 8403（+145 +1.76%）
任天堂 10121（+222 +2.24%）
ソフトバンクＧ 4227（+137 +3.35%）
キーエンス（普通株） 57034（+1244 +2.23%）
