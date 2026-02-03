東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値155.63 高値155.79 安値154.55
157.34 ハイブレイク
156.56 抵抗2
156.10 抵抗1
155.32 ピボット
154.86 支持1
154.08 支持2
153.62 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1791 高値1.1875 安値1.1776
1.1951 ハイブレイク
1.1913 抵抗2
1.1852 抵抗1
1.1814 ピボット
1.1753 支持1
1.1715 支持2
1.1654 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3666 高値1.3715 安値1.3623
1.3805 ハイブレイク
1.3760 抵抗2
1.3713 抵抗1
1.3668 ピボット
1.3621 支持1
1.3576 支持2
1.3529 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7796 高値0.7817 安値0.7715
0.7939 ハイブレイク
0.7878 抵抗2
0.7837 抵抗1
0.7776 ピボット
0.7735 支持1
0.7674 支持2
0.7633 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値155.63 高値155.79 安値154.55
157.34 ハイブレイク
156.56 抵抗2
156.10 抵抗1
155.32 ピボット
154.86 支持1
154.08 支持2
153.62 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1791 高値1.1875 安値1.1776
1.1951 ハイブレイク
1.1913 抵抗2
1.1852 抵抗1
1.1814 ピボット
1.1753 支持1
1.1715 支持2
1.1654 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3666 高値1.3715 安値1.3623
1.3805 ハイブレイク
1.3760 抵抗2
1.3713 抵抗1
1.3668 ピボット
1.3621 支持1
1.3576 支持2
1.3529 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7796 高値0.7817 安値0.7715
0.7939 ハイブレイク
0.7878 抵抗2
0.7837 抵抗1
0.7776 ピボット
0.7735 支持1
0.7674 支持2
0.7633 ローブレイク