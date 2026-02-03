東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値155.63　高値155.79　安値154.55

157.34　ハイブレイク
156.56　抵抗2
156.10　抵抗1
155.32　ピボット
154.86　支持1
154.08　支持2
153.62　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1791　高値1.1875　安値1.1776

1.1951　ハイブレイク
1.1913　抵抗2
1.1852　抵抗1
1.1814　ピボット
1.1753　支持1
1.1715　支持2
1.1654　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3666　高値1.3715　安値1.3623

1.3805　ハイブレイク
1.3760　抵抗2
1.3713　抵抗1
1.3668　ピボット
1.3621　支持1
1.3576　支持2
1.3529　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7796　高値0.7817　安値0.7715

0.7939　ハイブレイク
0.7878　抵抗2
0.7837　抵抗1
0.7776　ピボット
0.7735　支持1
0.7674　支持2
0.7633　ローブレイク