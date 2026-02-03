イオンエンターテイメントは、東北地方初となるIMAXレーザーシアターを含む全9スクリーンを備えた映画館として、「イオンシネマ江釣子(えづりこ)」(岩手県北上市)を春に開業する。

なお同じ北上市で、車で10分ほどの近距離にある「イオンシネマ北上」は3月29日で閉館し、新たに「江釣子ショッピングセンター パル」新設棟に、よりパワーアップしての移転オープンとなる。

イオンシネマ江釣子には「IMAXレーザー」を導入。IMAXレーザーは、4Kレーザー投影システムにより、鮮やかで明るく、コントラストが深い超高解像度の映像をIMAXならではの大スクリーンで体験できる。さらに、最新の12chサウンドシステムで、これまでの水準を超えるダイナミックレンジと精密度を実現。「臨場感あふれるサウンドでシアター全体を満たし、圧倒的な没入感で、観客を映画の中へと導く」とする。

スクリーン数も「イオンシネマ北上」の7から9へ拡大し、より幅広い作品ラインアップが実現。「話題の新作映画はもちろん、ライブビューイングやコンサート中継など、映画の枠を超えた多彩なエンターテインメントをお届けします」としている。