牧野真莉愛、写真集発売 ピュアさと洗練の狭間で揺れる姿も
モーニング娘。'26・牧野真莉愛の最新写真集『blooming MARIA25』が、2日に発売された。
【写真集カット】牧野真莉愛“国宝級”美スタイル披露
モーニング娘。のサブリーダーとしてグループを牽引しつつ、野球関連やバラエティーでも個性を発揮する牧野が、25歳の誕生日に最新写真集をリリース。テーマは「25歳のこたえ」で、オーストラリア・パースを舞台に、少女でも大人でもない、“いま”の牧野そのものを切り取った1冊に仕上がった。
25歳という節目に向けた心の変化を、パースの光と影の中で丁寧に捉えた。澄みきった空と海で見せるリラックスした素顔、歴史ある劇場でのしっとりとした佇まい、そして街の夜景に溶け込む、まだ見せたことのない表情まで…多彩なロケーションを通して、これまでの牧野とこれからの牧野が静かに重なり合った作品となっている。
さらに、ピュアさと洗練の狭間で揺れる“いまの牧野真莉愛”を象徴するカットも多数収録。光をまとうような質感や、ふとこぼれる自然体の笑顔など、25歳の“こたえ”にたどり着くまでの軌跡を感じられる内容となった。
