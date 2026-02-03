熊元プロレスの“付き合いたい”芸人ランキング！相方・稲田も驚愕「ドSな人が好き」

2月3日（火）の『ロンドンハーツ』では、「うぬぼれ注意！オトコの自分番付 紅しょうが熊プロが付き合いたいランク」が放送される。

スタジオの売れっ子芸人7名を、女性ゲストが付き合いたい順にランク付け。その順位を芸人たち自らがガチ予想するこの禁断の企画。

前回の紅しょうが・稲田美紀に続き、今回は相方・熊元プロレスが登場。「順位つける側になれて嬉しい」と熊プロはノリノリだ。

前回同様、順位付けされる芸人たちは、バッテリィズ・エース、ダウ90000・蓮見翔といった若手芸人を始め、FUJIWARA・藤本、とにかく明るい安村、狩野英孝などのベテラン芸人。さらに、さや香・新山、相席スタート・山添といった実力派漫才師も含めた計7名。

稲田の“付き合いたいランキング”でワースト1だったダウ90000・蓮見は、「どうせ紅しょうがに嫌われてる」と自信消失…？

いざランキング発表が始まると、「ドSな人が好き」「日頃のストレスをぶつけてほしい」「自分のことを心底バカにしてそう」など、奇想天外な理由でスタジオは大混乱だ。

さらに、熊プロの理想のタイプを聞いて、ザキヤマは「そんな人存在する？」と理解が追い付かない…。予測不能のランキング結果に、相方・稲田も驚愕だ。