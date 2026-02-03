２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円６３銭前後と前週末と比べて８５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円４９銭前後と同６銭程度のユーロ高・円安だった。



ドル円相場は日本時間夕に１５４円５５銭まで軟化する場面があったものの、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の次期議長にケビン・ウォーシュ元ＦＲＢ理事が指名されたことを背景に米利下げ観測が後退していることからドルの下値は限定的だった。この日に米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が発表した１月の米製造業景況感指数が３年５カ月ぶりの高水準となり、米景気の底堅さが意識されると米長期金利が上昇するとともにドル買いが活発化し、一時１５５円７９銭まで上伸した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７９１ドル前後と前週末と比べて０．００６０ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



