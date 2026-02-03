名門ケンブリッジ大学でも目にする全速力の学びを妨げる「4つの壁」と多くの人がつまずく自分への問いかけ

これまで120人以上のノーベル賞受賞者を輩出してきた、ケンブリッジ大学。



そこには800年という長い歴史のなかで育まれた「天才」を生み出すしくみがあるという。



ケンブリッジ大学教授・飯田史也さんの著書『あなたの一生を支える 世界最高峰の学び』（日経BP）は、世界最高峰の学びのシステムを、体験したエピソードなどとともに紹介している。



本書から、学びの成長をさまたげる「4つの壁」を一部抜粋・再編集して紹介する。

全速力の学びを妨げる「4つの壁」

自分の学びを振り返ると、「全速力の学び」が簡単でないことがわかっていただけると思います。

時間があるのに学べなかったり、たとえ学んでいても、深い学びに結びつかなかったり、とてもたくさんの障害にぶつかります。

なぜ全速力で学び続けるのはこんなにも難しいのでしょうか。ここでは、私がケンブリッジでよく目にする、4つの理由を紹介します。

（1）全速力で走る必要がないと思っている壁

好きなことを自分のペースで学ぶのが本来の学びで、わざわざつらい思いをしてまで全速力で学ぶ意味がわからない。

（2）全速力で走りたくない壁

人は本能的に楽な方を選びがちです。やるべきことがわかっていても、ついダラダラしたり、学びを後回しにしてしまう。

（3）全速力で走りたいけれど、走り方がわからない壁

がんばっているつもりでも、思うように進まない。速く、遠くまで学び続ける方法がわからない。

（4）全速力で走りたいのに、走れない壁

精神的な問題や健康上の理由で、長く集中できなかったり、まわりと同じペースで学ぶのが難しい。

このように、「全速力の学び」を妨げる要因はひとつではありません。むしろ、複数の壁が同時に立ちはだかることもあり、簡単に解決できるものではありません。

「本当に大切な学び」とは何か

まず立ちどまって考えてみましょう。自分にとって「全速力の学び」は本当に必要なのでしょうか。多くの人がつまずく最大の理由は、この問いかけです。

「そこまでがんばる必要があるのだろうか？」

たとえば、おもしろそうだから始めた勉強が続かない、大好きな科目なのに思うように進まない。そのようなとき、「好き」という気持ちだけでは壁を突破する力にはならないことを痛感するでしょう。

大切なのは、前項目の4つの壁を「存在しないもの」として無視するのではなく、きちんと向き合うことです。

やりたい気持ちも十分な力もあるのに走れなくなる状況を、どうすれば避けられるのか、ここに、「最高峰の学び」がみなさんを全速力へと導くためのスタートラインがあります。

たしかに、常に全力で走り続けることは簡単ではありません。

人にはそれぞれのペースや方法があり、人生のステージや置かれた環境によっても最適な学び方は変わります。ゆったりと余裕を持ちながら楽しんで学ぶことも、大切なスタイルのひとつです。

それでも、ここであえて問い直してみてください。

あなたにとって、本当に大切な学びとは何でしょうか。

「ちょっとおもしろそうだからやってみる」「生活のために資格を取っておく」もちろん、それらの学びも人生に役立ちます。

しかし、ここで考えたいのは、それ以上に深く、長く、あなたの人生そのものを形づくる「本質的な学び」です。

もし、あなたの一生を支え、可能性を大きく広げるような学びがあるとしたら、それに全力で取り組むかどうかで、到達できる世界も未来の姿も、大きく変わります。

ここから私たちは、その「本質的な学び」が本当に存在するのかを探ります。

もしあるなら、それをどう見つけ、どう育み、どう実践するのか。これを考えることこそが、あなたの学びを劇的に加速させる最初の一歩になります。

「本質的な学び」は人生を形づくる

一生を支え、人生を形づくっていくような「本質的な学び」とは、どのようなものなのでしょうか。

その答えを探るために、まず「本質的ではない学び」とは何かを考えてみましょう。

世の中には、豊富な知識を持つ「モノ知り」がたくさんいます。

しかし、その知識が断片的でつながりがなく、まるで辞書のように表面的なものにとどまっていることも少なくありません。質問に対する答えが、ただの情報の羅列や無難な説明で終わってしまうとき、それは「自分の言葉」ではなく、「借り物の知識」にすぎません。

一方で、本質的な知を持つ人の言葉には、その人自身の経験や関心、情熱が息づいています。同じ内容を語っていても、その人ならではの視点や物語の中で知識が生き生きと輝き、聞く人の心を動かします。

そこには、知識を単なる情報としてではなく、「自分の文脈」で捉え直した痕跡があります。

つまり、本質的な学びとは、知識を自分の中に取り込み、自分の言葉で語れるようになることです。知識をただ覚えるのではなく、自分の興味や感情を重ね、時には驚きや感動を伴いながら、自分自身のものとして吸収していく過程です。

学びを「他人ごと」ではなく「自分ごと」として引き受ける姿勢が、学びを本質的なものへと変えていきます。

ひとつの計算問題をやっているときや、ひとつの歴史上の事柄を説明しているときでも、ただその答えや事実を通り一遍に語るだけではなく、多くの試行錯誤を重ね、その意味や意義、それが他のどのような事柄と関連しており、どのような話に発展できるのか。

そのような、文脈を自分なりの視点で語れるようになることで、学びの成果は何倍にも意味のあるものに膨れ上がっていきます。

飯田史也

ケンブリッジ大学工学部教授、ケンブリッジ大学コーパスクリスティカレッジフェロー、東京大学大学院工学系研究科教授、理学博士。研究の専門分野はロボット工学で、スイスと英国で16年教壇に立ち、200人以上の教え子を世界中に輩出してきた。