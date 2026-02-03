「客は富裕層が多く、精神的なつながりを求める...」元売れっ子が明かす知られざる「ウリ専」の世界

「体を売ることに抵抗はなかった」

「立ちんぼ」と呼ばれる売春目的の女性たちが社会問題になって久しい。

新宿を拠点とする立ちんぼの多くが客を待つ大久保公園（東京・新宿区）から、そう遠くない新宿２丁目の公園にも、かつては同じような光景が広がっていた。違いは、路上に立って売春相手を探すのが女性か、男性かという点だ。

その公園は現在、新宿区役所や警察の尽力により夜間は封鎖されている。

新宿２丁目で春を売る男性たちは、「ウリ専」と呼ばれている。10年ほど前までは、400店舗近く存在していたバーの店舗に男娼が立ち、その日の相手を探すという姿が見られたが、現在はそのようなバーは激減。数軒を残すだけとなったという。互いの欲求をマッチングさせる場は、マッチングアプリや店舗型の風俗店に移行しているのだ。

社会人１年目のコウジと大学４年生のナオヤ（共に仮名）は、「ウリ専」として新宿２丁目で働いた過去を持つ。コウジは２年間の勤務中、常に上位ランカーだった。ナオヤは半年の勤務ながら、店のナンバーワンまで上り詰めた。互いに「超売れっ子」だ。

女性が働く風俗店より単価が安い「ウリ専」界隈にいながら、最高月収は75万円に届いた。50人ほどいた店舗のキャストの中でも、２人はとりわけ数字を持っていた。彼らは共に、学費と遊興費を稼ぐためにこの世界に入ったという。「ゲイ専門の求人情報誌を見て応募した」と入り口も同じ。だが、そのアプローチや、自身のセクシャリティに関する考え方はまったく異なった。

外国人や女性客に街が解放され、古くからの住民が「転換期を迎えている」と口を揃える新宿２丁目の「男娼」の世界の一端を、彼らの話からのぞいてみよう。

「基本的にルックスの良い若い子が売れやすい。それは、女性が働く風俗店と同じです」

コウジはそう断言する。彼が働いていた店の料金は60分で約１万3000円。泊まりで”呼ばれた”際も４万円程度だった。そのうち約６割が彼らの取り分だ。

「時間が長くなるほどキャストへのバックの割合が下がるんです。だから、60分をいかに多くこなすかが稼ぐコツでした」

アルコールを上機嫌に飲みながら、コウジは嘯いた。

ナオヤは小学生の頃に「男性が好きだ」と気づき、学生時代から同性愛者であることを周囲にカミングアウトしていた。あけっぴろげにしたことで、周りから”特別”扱いされ、気持ちが楽になった。

一方のコウジは、ゲイであることをカミングアウトできず、鬱屈とした学生時代を過ごした。はっきりとした目鼻立ちが特徴的なコウジは女性からモテた。女性と付き合ったこともあるが、そのときに「自分は男性が好きだ」と気づいたという。

２丁目のバーに顔を出したり、マッチングアプリを使ったりすれば、その日を一緒に過ごす相手は容易に見つかった。しかし、それでは当然カネにならない。生まれつき病気がちで、体力がないコウジが稼げる職種は限られていた。

「体を売ることには抵抗はなかった」と言うコウジは、呼ばれた場所にデリバリーされる生活を２年間続けた。月収は平均で50万円ほどだったという。

客の中には大企業の重役も

「ずっと辞めたかったんです。でも、ズルズル続けているうちに人気が出てきて、気がつくと２年が経ってしまったという感じでした」（コウジ）

２丁目で働きはじめてから、コウジは性格が随分明るくなったという。昔はゲイであることをひた隠しにして、周囲の目を過剰に気にしていた。それが２丁目でさまざまな客と出会ったことで変わっていった。「ゲイであることを隠し続けていた自分が馬鹿らしくなった」と、コウジはとりわけ明るい声色で話した。

「私が思っているほど、人は自分に興味がないと分かったんです。そして、ゲイであることを隠している自分こそ潜在的にゲイを差別していた、と気づきました。セクシャリティを個性として受け入れ、明るく振る舞うことができる人がこの街には多かった。そんな”真理”が分かったのは、ウリ専で働きはじめてからです」

客の前では、常に最高の恋人のように振る舞った。２人は、「界隈ではM（マゾ）寄りの性癖を持つ客の割合が圧倒的に多い」と聞かされてきたという。しかしコウジの体感では「その割合も変化してきている」と言う。

「タチ（攻める側）もネコ（受ける側）も、求められればどちらもこなした。私自身はネコ気質ですが、お金をいただく限り、プロとしてできることはなんでもやってあげたかったんです」（コウジ）

ナオヤの接客は対照的だ。M気質の客から人気を集めたナオヤは、あえてそっけなくしたり、冷たくしたりといった押し引きに長けていた。「キスNG」「アナルSEX NG」と、プレイ内容にも細かい制約を設けた。いわゆるオーラルセックス（挿入なしのSEX）オンリーだ。にもかかわらず、なぜナオヤはナンバーワンの座につけたのか。

「お客さんの多くが小さくない偏見に苦しんできた過去を持っている。だから、基本的に優しいんです。こちらが嫌だと伝えると素直に謝るし、肉体的なつながりよりも精神的なつながりを大切にする。寂しさを抱えているのか、『自分のことを理解してほしい』と相談されることも多かった。聞き役に回るのが私のスタイルでした」（ナオヤ）

客層も特徴的だった。ナオヤを指名する客は金銭的に豊かな者が多く、高級ホテルに呼び出される割合が高かった。大手企業の重役や、名が知れた経営者などもいた。この仕事をしていなければ生まれなかった縁にも恵まれ、「一流のビジネスマンの思考も学べた」という。

「社会的な地位が高い人ほど、自分のことを理解してほしがりました。年配の人は、自分の性的指向がなかなか理解されないことに苦しんできたんです。今ほど世間に理解がなかったですから。それでも、あえてそっけなくすると喜んだりもするので、よく分かりませんよね（笑）」（ナオヤ）

ウリ専を”卒業”した２人は、２丁目にはたまに飲みに来る程度だという。時代は変わり、ゲイタウン以外にもゲイバーが進出した。恋人を探す際も、利用するのはもっぱらアプリだ。それでも２人は、「２丁目があるから自分らしく生きられる、という人は少なくない」と口を揃えるのだった。

取材・文：栗田シメイ（ノンフィクションライター）