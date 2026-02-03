人気指導者の下広志さん推奨…打撃での適切なステップ習得できる「ハンドスイング」

打撃動作において重要な要素のひとつであるステップ。投手方向に真っすぐ踏み出すのが基本だが、トップの位置が適正ではないと、「ずれ」が生じやすいという。東京の人気野球塾「Be Baseball Academy」で代表を務める下広志さんは、手の動きとステップを連動させるドリル「ハンドスイング」を推奨している。

やり方はシンプルだ。下半身は打撃の構えと同じ姿勢を取る。次に左右の手のひらを合わせ、下に置いた状態で左右にぶらぶら振る。力を抜いて肩から動かすことを意識したい。何度か振ったところで、右打者なら両手を右耳の近くに持ってくるとともに左足を踏み出して打撃姿勢を作る。

これが適正なトップの位置とステップになる。重要なのは両手の位置。上体を捻りすぎると背中側に入り、その結果、ステップはクロスになる。逆に両手が体から離れてしまうと、ステップはオープンになる。せっかく軸足に溜め込んだパワーも分散され、弱々しいスイングとなり飛距離も生まれない。

「バットの位置でステップの正確性が決まってくるんです」と下さん。「（両手を）ぶらぶらさせながらいい位置に持ってきて、いい位置に（踏み出し足を）出したい」と強調する。

両手は、右打者なら右耳の近くに持ってくる。耳よりも下がる傾向があるので、子どもたちの練習を見る指導者や保護者は注意したい。視線は下を向きがちになるが、そうなると体を捻りすぎるNG動作が生まれるので、こちらも要チェックだ。視線は常に投手方向で、顔の位置を固定することも打力向上に必須となる。

「顔の向きでエラー動作が出る」無駄を省くためにも、投手方向に視線を向け続けることは重要。このドリルは1日10回程度行いたい。努力することで、強い打球が飛んでいくはずだ。（First-Pitch編集部）