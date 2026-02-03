｢100年に一人の社長になります！｣新日本プロレス社長・棚橋弘至が語る″プロレスの未来″

心機一転

新年恒例の１月４日・東京ドーム大会で26年に及んだプロレスラー人生に終止符を打ち、新日本プロレス（以下、新日本）の社長業に専念する棚橋弘至（49）は、分厚い胸板を小さく丸めて名刺を差し出し、引退から２週間で体重が増えたと笑った。確かに、オーダーメイドの一張羅は、パツパツではち切れんばかりだ。

「体重計に乗るのが怖いので測っていないんですけど、５kgは太ったかな。現役時代は年に２回と決めていたラーメンも、今年だけでもう６回行きました。事務所近くのラーメン屋がウマいんですよ」

かつてはエクステを付けてリングに上がり、近年も長い髪をトレードマークにしてきた棚橋だが、引退後、わざわざ断髪式を実施して短くさっぱりした。

「プロレスラーは多くの人に応援され、大歓声を浴びるのが喜び。そういう生活に後ろ髪を引かれないために切りました。社長として、違う喜び、充実感を探して新たなモチベーションにしていきたい」

新日本の親会社である『ブシロード』の木谷高明社長兼ＣＥＯから社長就任を打診され、受諾したのは’23年12月だ。プロレスラーとして「100年に一人の逸材」を自称し、またプロレス界やファンからもそれを認められてきた棚橋にとって、引退までのカウントダウンの日々は経営者としての修業期間でもあった。

「会社勤めをしたことのない自分にとって、社会人１年目でいきなり社長というのはさすがに無理があるだろうと思っていました。木谷オーナーからは、『いわゆる″シンボル″としての社長ではなく、しっかり数字も見られて、会社の舵をとれる社長になってくれ』と言われました。以来、決算書の読み方、書き方、会社の収益構造やマネジメントの方法など、経営のイロハをミッチリ学びました。100年に一人の経営者を目指そう、と」

新日本には所属する約50人のレスラーのほか、70人の社員がいる。外部スタッフも含めれば、150人の大所帯だ。

「若手からベテランまで、とにかくコミュニケーションをとって、彼らがどんな業務に携わっているのか把握し、まずは会社全体を理解することに努めました」

社業に邁進

新社長の一日は長い。10時の始業には中野坂上にある会社に出社する。

「会議に参加したり、決裁書類にハンコを押したりするのも重要な業務ですが、僕が一番大事にしているのは朝礼です。新日本プロレスを今後、どう盛り上げていくのか。今、ファンが求めているものは何か。全社員のモチベーションが上がる朝礼を心がけています。もしこれまでの朝礼で語ったことを日めくりカレンダーにでもしたら--今、新しいビジネスの扉が開きましたね（笑）」

夕方６時まで社長の椅子に座ったあと、スポーツジムや道場に足を運び、オカダ・カズチカとの引退試合に備えてきた。

「夜９時に帰宅してからも、Ｓｌａｃｋをチェックして、問題がなければ連載の原稿を書く毎日でした。現在は、トレーニングしていた時間に会食やメール返信をするなど、社業に重心を置いています」

棚橋の社長就任後も、新日本は業界最大手の看板を守り続けている。

「’19年に新日本プロレスは最高益を記録しましたが、その後、コロナ禍で厳しい時期を過ごしてきました。しかし、昨年の下期に、会社として’19年に次ぐ２番目の収益を記録した。今年は僕の引退興行が、’98年に東京ドームで開催された（アントニオ）猪木さんの引退興行以来となる『超満員札止め』となったので、さらなる収益が見込めるかと思います」

プロレスラー・棚橋が新日本に遺した置き土産はチケットやグッズの収入ばかりではない。

「今の新日本における20代から30代前半のトップ選手というのは、ちょうどキャリアを駆け上がろうかという時にコロナ禍とぶち当たった世代です。海外遠征に行ったはいいものの、なかなか凱旋ができなかったり、帰ってきても無観客や無歓声だったり。コロナで一度離れたファンに、僕の引退興行を介して今の新日本はこんなにカッコよくて、面白い選手がいるというのをアピールできました」

立命館大学のプロレス同好会に所属していた棚橋が、３度の入門テストを経て新日本の所属となったのは’99年、22歳の時だった。当時はＫ-１とＰＲＩＤＥという二大格闘技が最盛期を迎えており、一方のプロレスは人気が低迷していた時期。若手レスラーが、黒のショートパンツでいわゆるストロングスタイルを踏襲するなか、棚橋は明るく染めた長髪をなびかせ、四角いリングに爽やかな風を吹かせ、瞬く間に人気レスラーとなった。

「一度、離れてしまったファンは簡単には戻ってきてくれませんから、僕は非プロレスファンに向けて魅力を伝えたつもりです。猪木さんの時代というのは、男性ファンが圧倒的でした。そこに僕みたいなプロレスラーが登場した。出る杭は打たれますが、僕は鉄メンタルなんで凹まなかった。少しずつ女性ファンが増えていって、最近はそういう″プ女子″が結婚して母になり、今度は旦那さんやお子さんと一緒に来てくれることが増えたんです。プロレスを家族で楽しめるジャンルにしたと、自画自賛しています（笑）」

1月29日発売の『FRIDAY2月13日号』と有料版『FRIDAY GOLD』では、社長・棚橋の一日と、ドジャースを参考にした経営戦略などについて語っている。

『FRIDAY』2026年2月13日号より

取材・文：柳川悠二（ノンフィクションライター）