楢粼正剛さんが日本代表の守護神たちとの再会を報告

元日本代表守護神で、名古屋グランパスのコーチを務める楢粼正剛さんがかつてともに戦った仲間たちとの再会を楽しんだ。

楢崎さんは自身のインスタグラムを1日までに更新し、J2ジュビロ磐田でGKコーチを務める川口能活さん、磐田GK川島永嗣、名古屋GKシュミット・ダニエルとの集合写真を公開した。

楢崎さんは「2日間にわたり、ジュビロとトレーニングマッチ。ピッチでまた会えるのも刺激的！」と投稿し、日本代表で長年競い合った川口さん、川島との再会を喜んでいた。

1995年に横浜フリューゲルスに加入してプロデビューを果たし、1999年から現役を引退する2018年まで名古屋でプレーした楢崎さん。代表通算77試合に出場し、日本のゴールマウスを守り続けてきた。

サムライブルーの守護神集結にファンは驚きの声を寄せた。「すごいGKばかり！」「代表の集まりだと思った」「レジェンドらだけ」「新旧代表GK揃い踏み」と、レジェンドたちの再会に感嘆する声が多かった。（FOOTBALL ZONE編集部）