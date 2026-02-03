“上下グレー”がおしゃれ♡【ユニクロ・GU】大人がマネしたい！「こなれコーデ」

統一感があり、洗練された雰囲気をまとえる「ワントーンコーデ」。この冬挑戦するなら、上品見えが狙える“グレー”がおすすめ。昨年に続いてトレンドカラーとして注目を集めているグレーのアイテムは、コーデの垢抜けに一役買ってくれそうです。そこで今回は、【ユニクロ】と【GU（ジーユー）】のアイテムを使った上下グレーの着こなしをご紹介。上品さもこなれ感も備わったコーデで、周りと差をつけて。

ダークトーンでまとめてシックに

【ユニクロ】「メリノリブクルーネックショートカーディガン」\1,290（税込・セール価格）

【GU】「バレルレッグスラックス」\1,490（税込・セール価格）

ダークグレーでまとめたコーデは、クールで都会的な雰囲気に。コンパクトなカーディガンですっきり仕上げると、暗めのトーンでも重く見えるのを回避できそう。きちんと感のあるパンツを合わせれば、オフィスシーンにもふさわしい装いに。ベルト・バッグ・シューズなどの小物は黒で統一して、ワントーンコーデをさらに引き締めるのもマネしたいポイントです。

明るめグレーで冬コーデのマンネリを打破

【ユニクロ】「スウェットクロップドシャツ」\2,990（税込）、「スウェットワイドパンツ」\3,990（税込）

暗いトーンに頼りがちな冬コーデ、明るいグレー色のスウェットなら気分を一新できそう。黒のインナーでメリハリをきかせれば、スウェットの部屋着見えを回避できるかも。黒のニット帽やショルダーバッグでアクセントをつけて、こなれ感たっぷりに仕上げて。足元は光沢のあるシューズで、きれいめ要素をプラス。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ko.wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M