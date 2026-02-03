新木優子と八木莉可子…有名ブランドイベント終了後ファンに見せた爽やかすぎるミニスカ姿

春を思わせるミニスカート姿

軽快に走りながら、カメラに向かってニッコリと笑顔を見せて手を振る女性……。俳優の新木優子（32）である。

１月19日、原宿（東京・渋谷区）でファッションブランド『DIOR』のポップアップイベント『ディオール アディクト キャンディ ショップ』のオープニングプレビューが開催され、多くの芸能人が訪れた。

「当日は、同ブランドのアンバサダーに就任している芸能人が来店するとあって、多くのファンが詰めかけました。新木さんは、’20年にジャパンアンバサダーに就任。以来、フランス・パリで開催されるコレクションのショーには定期的に出演しています」（ファッション誌記者）

新木は、ライトブルーのブラウスに、個性的なデザインが施されたグリーンのミニスカート姿で登場。会場で行われた会見では、今年の抱負を聞かれ、

〈ボイストレーニングにチャレンジしたいですね。声の発声をもう少し深めていきたい。変化が生まれたらいいなと思います〉

などと答えていた。イベント終了後、新木は、小走りで待ち受けたファンに手を振りながら会場を後にした。

そして、もう一人、寒空の下、待ち続けるファンたちにその登場を歓迎されていたのが、ファッションモデルで俳優の、八木莉可子（24）だ。

「モデル事務所『エイジアクロス』が’15年に開催したオーディションで応募者7851人の中からグランプリに選ばれ、同事務所の先輩、水原希子（35）の妹分としてモデルデビューします。翌年、『ポカリスエット』のブランドキャラクターに抜擢され、一気にその名が知られるようになりました。

同年、『時をかける少女』（日本テレビ系）で俳優デビューを果たしています。’24年には『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』（日本テレビ系）で竜星涼（32）とW主演。同年、クリスチャン・ディオールの『ディオール ジャパン アンバサダー』に就任しました」（テレビ誌ライター）

この日、八木は水色のボーダーシャツ風トップスに同じく水色の膝丈フレアスカートで登場。ピンクのポーチを手に会場から出てきた八木も、新木と同様、ファンに笑顔で手を振ってその場を後にした。

春風のように爽やかな２人の笑顔は、十分、ファンたちの期待に応えたことだろう。