《新作》初コラボキターーーッッ♡【ファミマ】の「ショコラパン」に注目

【ファミリーマート】からピエール マルコリーニが監修した、新作の「ショコラパン」がお目見え。チョコ好きにはたまらない贅沢感のある仕上がりで、いつもより優雅なティータイムを楽しみたい時におすすめです。今回は気軽に食べやすそうなデニッシュ、ヘーゼルナッツ仕立てのメロンパンをご紹介します。

片手で食べやすそうな「ショコラデニッシュラズベリー」

細長いフォルムをした、片手で気軽に食べられそうなデニッシュ。焼き上がった生地は層が幾重にも重なった厚みのある仕上がり。トースターで焼けば、サクッとした食感の良さも楽しめそうです。@ftn_picsレポーターともさんいわく「重量感があり、食べ応えも腹持ちも◎」と、これ1個で満足できそうなところも嬉しいポイントです。

ジャムやクリームも加えた贅沢感もたまらない！

「ショコラデニッシュラズベリー」には、ショコラ風味の生地に「甘酸っぱいラズベリージャム」や「コクのあるチョコクリーム」（公式サイトより）もプラスした贅沢仕立て。ラズベリーの風味が甘さを抑えつつ華やかな風味も感じられて、気分を上げてくれそうです。より豪華に食べたい時は、チョコソースやバニラアイスをトッピングするのもアリかも。

風味の良さが感じられそうな「ヘーゼルナッツのショコラメロンパン」

こちらはショコラ風味のメロンパン。外側の生地はココア入りヘーゼルナッツ風味のビスケット生地で、こっくりとした深みのある色合いに仕上がっています。見た目はシンプルながら本格的な味わいも楽しめそう。風味の良さが感じられそうな一品を、コーヒーや紅茶のお供にぜひ選んでみて。

優しい口当たりに癒されそうな仕上がり！

「ヘーゼルナッツのショコラメロンパン」の中身についてさらに深堀り！ ヘーゼルナッツホイップとヘーゼルナッツチョコクリームをサンドしていて、こちらも負けず劣らず贅沢な一品に仕上がっています。香ばしい風味と共に、とろっとした優しい口当たりも楽しめて、一度食べたらやみつきになるかも。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino