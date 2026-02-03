一夜明け取材に対応

別府大分毎日マラソン（大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）が1日行われ、ゲタチョウ・マスレシャ（エチオピア）が2時間6分49秒で優勝を果たした。一夜明けた2日には取材に対し、おいしかった食事を明かすなど日本での滞在も満喫したようだ。

前日のレースは終盤までハイペースな展開だった。マスレシャは33キロ辺りから激走。昨年の東京世界陸上で日本代表だった28歳・吉田祐也（GMOインターネットグループ）や青学大のエース黒田朝日（4年）らを突き放し、独走状態でゴールした。

一夜明けて取材に応じたマスレシャは「日本での大会に満足している。プレッシャーもなく走れて、もの凄くハッピーだった」と振り返った。脚に疲労がきているというが、受け取ったトロフィーなどをキャリーケースに詰め込み、笑顔を見せていた。

マスレシャと同じくエチオピアの招待選手として参加した、アベ・ガシャフン（エチオピア）も取材に応じた。ガシャフンは11キロ地点の給水ポイントで転倒し、その後、30キロ過ぎに棄権した。「いいペースで来ていたのですが…」と悔しさを滲ませるも「レース自体は素晴らしいものでした。自分は出場できて嬉しく思っています。結果は神のご加護」と冷静に受け止めていた。

2人は観光はせず帰国する予定。おいしかった食事を尋ねるとマスレシャから「チキン」との回答が返ってきた。どこで何の料理を食べたのかは定かではないが、大分県はとり天や鶏めしなどの郷土料理が有名。また大分市は鶏肉の年間購入額が全国トップクラスの“鶏肉大国”だ。日本から約1万キロ離れたエチオピア出身。チキンパワーがマスレシャの源になっていたかもしれない。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）