「鬼滅の刃」「ソードアート・オンライン」「Fate／Zero」など人気アニメの主題歌で知られる歌手のLiSAが1月31日、自身のインスタグラムで台湾で開催した「Special Fan Meeting」の様子を伝えた。



【写真】マジでLiSAカラー ピンクの舞が壮観 台湾の熱狂ぶりがスゴッ

大勢のファンをバックに笑みを浮かべる写真を投稿したLiSAは「台北にいます ただいまーー!!!」と投稿。31日は台北駅で「LiVE is Smile Always ~15 ~ 台北での特別な出会い」を開催。熱狂ぶりがひと目で伝わるショットをアップした。



2年ぶりのアジアツアーが発表されており、6月には台北アリーナでの公演を予定している。16日には「15年のデート(LiVE)を重ねて来た台北は、ついに台北アリーナ！夢の場所です」と思いをつづっており、現地の盛り上がりに「ついに台北アリーナ！！ みんながお祝いにかけつけてくれました。」と喜びをつづった。



ど派手なピンクの出迎えにも感謝。「なんと特別に龍舞、獅子舞をピンクにしてお祝いしてくれました！ みんなありがとう」とつづったLiSA。初のヨーロッパ＆UKツアーの開催も決定しており、今年はさらにワールドワイドな活躍が期待される。



1日には「台北アリーナ公演決定、そしてLiSA15周年をお祝いして、記者会見をしてもらいました」と伝え、「またね、次は6月に台北アリーナで」とファンにメッセージを送っている。



フォロワーからは「台湾へようこそ」「会えてすごく嬉しい」「凄すぎる国賓レベル」「ツアーめちゃ楽しみ」「めっちゃ行きたかった」など、海を越えてコメントが寄せられている。



