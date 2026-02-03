歌手・工藤静香（５５）の意外な姿にフォロワーは驚きに包まれた。

２日に自身のインスタグラムを更新し、「仙台駅前、パルコ、ロフト、アニメイト。お仕事前に、スタッフが好きなガチャを出しに行ったつもりが、、、私が沼りました ガチャ楽しかったです」とカプセルトイの“ガチャ”を楽しむ様子を投稿。「スタッフが欲しがっていた 『えだまめ』が出て満足 カメレオンも今は作詞するパットに乗っかってます。笑」とゲットしたという。

マスクをしているものの、オーラ漂う姿にフォロワーは「ガチャを楽しむ静香さん可愛いです」「ガチャにハマってるの親近感でしかない」「え〜しぃちゃん宮城に居てたんや」「まさかの仙台駅周辺のガチャ」「しーちゃんがまさかのガチャ売り場に居るとは誰も思わないだろうなぁ」「後ろ姿一瞬Ｃｏｃｏｍｉチャンかと思った！」「びっくりです」と仰天した。

工藤は２０００年１２月、木村拓哉と結婚。０１年の５月に長女・Ｃｏｃｏｍｉ、０３年の２月にＫｏｋｉ，が誕生している。１日の投稿では「漬けてある野菜が切れたので、グリル野菜」と鮮やかな手料理を披露し、「天才主婦」「尊敬」などの反響が寄せられた。